В Хачмазе обнаружено и изъято мясо неизвестного происхождения

2018-01-13 15:41 | www.apa.az | 5

Органы полиции продолжают принимать меры с целью предотвращения продажи непригодной для питания продукции, наносящей вред здоровью человека.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, очередной рейд был проведен в Хачмазском районе. В результате были обнаружены и изъяты мясные изделия неизвестного происхождения.

На основании информации, поступившей 12 января, сотрудники полицейского полка, осуществляющего карантинные мероприятия при Главном управлении общественной безопасности МВД совместно с сотрудниками Государственной ветеринарной службы провели обыск в автомобиле «Mercedes» жителя Товузского района Ниджата Мамедова. В багажнике автомобиля находилось 90 кг конины неизвестного происхождения, перевозимого в антисанитарных условиях, и не имеющего никаких документов относительно происхождения и здоровья животного.

Образцы мяса были переданы в лабораторию Государственной ветеринарной службы для проведения экспертизы. В зависимости от результата экспертизы будут приняты меры в соответствии с законодательством.