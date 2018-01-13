Завершен шестой шахматный мемориал – ФОТО

2018-01-13 15:35 | www.oxu.az | 6

Завершился шахматный фестиваль - 6-ой Мемориал Фуада Джафарова, проходящий в Баку.

Как сообщает Oxu.Az, более 300 шахматистов играли в разных турнирах.

Еще три личных соревнования выявили победителей и призеров.

В детском турнире (до 10 -и лет) тон задавали сильнейшие иранские юниоры, но в последнем туре их смог обойти Зейналов Саид, который и стал чемпионом, набрав 6 очков из 7-и.Второе место у Йеганеги Барада, а третье у Джалалванд Амир Гусейна (оба -Иран).

Среди девушек лучшей была Аббасзаде Суада(Баку).

В категории до 8-и лет главные призы завоевали Кешани Киан( Иран) у мальчиков и Исмаилова Ханум (Баку) у девочек.Призерам были также вручены шахматные книги из личной библиотеки Фуада Джафарова и подарки от компании Бестком.

Большой интерес вызывал открытый (опен) турнир,в котором на старт вышли 117 шахматистов.

Короткая дистанция -всего 7 туров - не определила единоличного победителя и пришлось выявлять чемпиона по дополнительным критериям.Главный кубок и первый приз достался бакинцу Гусейнову Шаину.Вторым стал Давидов Самир (Хачмаз), а третьим Оруджев Шуджаат (Масаллы).

Было много дополнительных призов.

Среди девушек как и в рапид турнире, лучшей вновь стала Ляман Гаджиева(Баку),

Лучший юноша -Оруджев Фарид (Сумгаит),

Лучшим среди ветеранов - Абдуллаев Асаф (Нахичевань),

Лучший среди иностранцев - международный мастер из Ирана Амир Мохаммад Сузанкар,

В рейтинговых категориях отличились Алиев Тогрул ( Баку), Гусейнли Мурад (Россия),а среди шахматистов не имеющих рейтинг лучшим стал журналист Заур Гасаналиев.

А главный -мастерский турнир - проходил в гостинице Анатолия.В нем принимали участие 22 шахматиста из 4 х стран, причем 7 из них были гроссмейстерами , 3 международными мастерами, еще 7 молодых соискателей носили звание мастера ФИДЕ.Такой представительный турнир позволял шахматистам бороться за выполнение международных норм.В этот раз 2 шахматиста - Аднан Наримифард из Ирана и Елизавета Мартынюк из России выполнили заветные нормы.

Победителем турнира стал международный мастер Араш Тахбаз (Иран),вторым был Азер Мирзоев из Баку, а третьим Давит Бенидзе из Тбилиси.

В следующем году пройдет очередной фестиваль.

A.M.

