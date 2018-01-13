Азербайджанские музыканты выступят на сцене филармонии в День молодежи

2018-01-13 15:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 2 февраля в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") будет представлена концертная программа, посвященная Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Благодаря инициативе директора Государственной академической филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде молодые дарования получили возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство в День молодежи Азербайджана, который отмечается второго февраля.

Молодые исполнители выступят в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гейчаева.