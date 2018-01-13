Как предотвратить суициды в метро? – ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2018-01-13 15:57 | www.oxu.az | 5

На этой недели в бакинском метро два человека совершили суицид. Если бы им во время оказали психологическую поддержку, то трагедии можно было бы избежать.

Как передает Oxu.Az, об этом написал депутат Айдын Мирзазаде.

«Но это случилось и не исключено, что такие события будут повторяться в будущем. В некоторых странах уже нашли решение этой проблемы. Установки на железнодорожных платформах в метро могут полностью предотвратить самоубийства. Такие системы есть в Санкт-Петербурге, Сеуле и китайском Тайбэе на острове Тайвань. На платформах устанавливается прозрачная стена, и двери открываются только тогда, когда останавливается поезд. В ближайшее время такие стены планируется установить и в минском метро», - отметил депутат.

Камиль Гамзаоглы

