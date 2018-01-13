В Азербайджане обнаружено мясо неизвестного происхождения

2018-01-13 16:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На территории Хачмазского района Азербайджана обнаружено и изъято большое количество мяса неизвестного происхождения, говорится в субботу в сообщении министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что во время карантинных мероприятий на территории Хачмазского района проведен осмотр автомобиля марки Mercedes, управляемого жителем Товузского района Ниджатом Мамедовым.

В багажнике автомобиля было обнаружено и изъято 90 килограммов мяса, незаконно перевозимого в антисанитарных условиях, не имеющего никаких документов о происхождении.