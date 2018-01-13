Турецкая армия готовится к новым операциям в Сирии

2018-01-13 16:27 | www.apa.az | 6

Турецкая армия в ближайшие дни готовится к проведению новых военных операций в Сирии против PYD/YPG, являющихся сирийским крылом террористической группировки PKK.

Как сообщает АПА со ссылкой на газетй «Hürriyet», об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции правящей партии Справедливости и Развития.

«Благодаря операции в сирийской провинции Идлиб, Турция добилась разрушения западной части этого террористического коридора. Если террористы в районе Африн не сдадутся, то и они будут уничтожены. Также должны быть выполнены обещания в связи с выводом террористов из сирийской провинции Манбидж. Они увидят, что мы сделаем в течение одной недели. В рамках операции «Щит Евфрата» мы уничтожили 3 тысячи террористов ИГ, и если понадобится, уничтожим еще 3 тысячи. Пусть наши союзники, поддерживающие террористические организации в Сирии зададут себе вопрос. США направили террористам PYD/YPG 4 900 грузовых машин с оружием и техникой. Таким союзником быть нельзя. Мы знаем, что террористам также доставляли оружие воздушным путем, при помощи 2 тысяч самолетов. Часть предоставленного оружия продается на черном рынке, а часть начала использоваться против нас. Мы хотим проводить политику в регионе совместно с США. Это не может происходить в одностороннем порядке. Те, кто находится со змеей в одном логове, должны быть готовы к результатам. Пусть США будут так настойчивы в своей позиции, Турция же сама решит проблему», - сказал президент.