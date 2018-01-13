Али Гасанов: Офис ОБСЕ по свободе медиа не должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана

2018-01-13 16:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Офис ОБСЕ по свободе медиа и солидарные с ним заинтересованные круги должны быть более сбалансированными и объективными в своей позиции и не проявлять тенденциозный подход по отношению к Азербайджану.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя слова представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Харлема Дезира о свободе слова и информации, о положении СМИ в Азербайджане, которые были высказаны им в интервью радио "Голос Америки".

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