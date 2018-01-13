Представители кадровых органов ВС Азербайджана собрались в Баку – ФОТО

2018-01-13 17:03 | www.oxu.az | 6

Согласно плану боевой подготовки, утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены учебно-методические сборы кадровых органов объединений, соединений, воинских частей и специальных военных учебных заведений.

Об этом Oxu.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наших соотечественников, ставшими шехидами за независимость и территориальную целостность страны. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступив на сборах, Заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, в Азербайджанской Армии продолжаются реформы. Отметив также, что кадровые органы являются одним из важных сфер службы в Министерстве Обороны, замминистра особо подчеркнул, что руководство армии уделяет серьезное внимание этой области.

Начальник Управления кадров Министерства Обороны полковник Эльчин Халилов выступил с докладом о работах проделанных в прошлом году в сфере усовершенствования знаний сотрудников кадровых органов и задачах, предстоящих выполнить в 2018-ом году, а также мерах, предпринятых для формирования и развития профессионального кадрового состава, а также повышения способностей работников.

Было отмечено, что вся работа, проделываемая в этой сфере, соответствует требованиям военных законодательных актов. Совершенствование процесса управления кадрами, а также повышение качества кадрового потенциала служит одной цели – достойному выполнению задач и обязанностей, поставленных Верховным Главнокомандующим и Министром обороны перед личным составом.

Выступившие также на сборах офицеры различных структур и воинских частей Министерства Обороны обменялись мнениями по сохранению боеспособности армии на высоком уровне.

A.M.

