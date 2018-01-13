Али Гасанов: ОБСЕ должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана

2018-01-13 17:15 | www.oxu.az | 6

Офис ОБСЕ по свободе медиа и солидарные с ним заинтересованные круги должны быть более сбалансированными и объективными в своей позиции и не проявлять тенденциозный подход по отношению к Азербайджану.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя слова представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Харлема Дезира о свободе слова и информации, о положении СМИ в Азербайджане, которые были высказаны им в интервью радио «Голос Америки».

A.M.

