Нашелся пропавший в Азербайджане российский ученый – ОБНОВЛЕНО

2018-01-13 17:51 | www.oxu.az | 4

Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, приехавший в Азербайджан с туристическими целями и пропавший неделю назад после посещения пограничной зоны, вышел на связь с родными.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила РИА Новости его мать Ольга Чулкова.

«Ему дали позвонить. Рассказал, что дают есть, скоро обещают выпустить и отправить в Москву. Несколько раз повторил, что не били», – рассказала Чулкова РИА Новости.

По словам Чулковой, с ней также связывались из российского посольства и заверили, что молодому человеку ничего не угрожает.

12:38

В Азербайджане пропал гражданин России, сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Чулков.

Об этом Oxu.Az сообщили знакомые молодого человека.

По имеющейся информации, Чулков прилетел в Гянджу 3 января и остановился в городе в частной гостинице. Со слов хозяина дома известно, что 5 января гость отправился смотреть озеро Гёйгёль. Он советовал Чулкову отправиться к озеру на такси, но тот отправился пешком и не вернулся. После этого Дмитрий Чулков не выходил в интернет и не отвечал на телефонные звонки.

«Матери он сказал, что уехал на неделю, через два дня с ним пропала связь», - рассказал источник в ИНАСАН.

Вылететь из Азербайджана Чулков должен был 10 января, однако в авиакомпании сообщили, что на самолет он не садился. В настоящее время поиски россиянина ведут его коллеги и родные.