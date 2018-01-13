Посольство РФ о задержании в Азербайджане российского ученого

2018-01-13 17:59 | www.oxu.az | 4
Посольство РФ в Азербайджане проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Денис Апашкин.
Ранее сообщалось, что научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, в начале января приехавший в Азербайджан с туристическими целями, перестал выходить на связь после посещения пограничной зоны. В субботу он вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать.
«Посольство РФ в Азербайджане было проинформировано местными властями о задержании гражданина РФ Дмитрия Чулкова. Предпринимаются необходимые меры по его скорейшему возвращению на родину. О случившемся было сообщено ближайшим родственникам задержанного», – сообщил пресс-атташе.