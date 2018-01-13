Али Гасанов: Офис ОБСЕ по свободе медиа не должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана (версия 2)

2018-01-13 18:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Офис ОБСЕ по свободе медиа и солидарные с ним заинтересованные круги должны быть более сбалансированными и объективными в своей позиции и не проявлять тенденциозный подход по отношению к Азербайджану.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя слова представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Харлема Дезира о свободе слова и информации, о положении СМИ в Азербайджане, которые были высказаны им в интервью радио "Голос Америки".

По словам Али Гасанова, с сожалением следует отметить, что предвзятые и субъективные заявления иностранных кругов и находящихся под их контролем международных НПО и средств массовой информации в связи с ситуацией в Азербайджане со свободой слова и информации озвучиваются представителями такой авторитетной международной организации, как ОБСЕ, без проведения какого-либо расследования по данному вопросу.

"В Азербайджане существует свобода слова и информации, разработана нормативно-правовая база на основе международных стандартов, регулирующих эту область, сотни СМИ осуществляют свободную деятельность, 82 процента населения имеет доступ к интернету. Поэтому ошибочно выражать обеспокоенность в связи со свободой прессы в Азербайджане, говорить о закрытии СМИ, пытках журналистов, арестах правозащитников, делать заявления о безнаказанности, что полностью противоречит существующей реальности. Азербайджан является правовой, демократической страной и страной, в которой обеспечивается верховенство закона. Любой, кто совершил незаконный акт под прикрытием представителя СМИ, независимо от его положения, социального статуса, или любой, кто нарушает законы, журналистскую этику и нормы, должен нести ответственность", - сказал Али Гасанов.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на многочисленных встречах с журналистами, неоднократно затрагивая тему важности ответственности журналистов, призывал представителей медиа быть объективными и не быть инструментом в руках других кругов.

"Это является принципиальным вопросом для Азербайджанского государства и общества. В развитых европейских странах в отношении журналистов проявляется нетерпимость, ограничивается их деятельность, они задерживаются, а право людей свободно выражать свое мнение пресекается самыми жесткими методами. Но, к сожалению, такие случаи не привлекают внимания как международных журналистских организаций, так и ОБСЕ. Учитывая все это, считаю, что Харлем Дезир и солидарные с ним заинтересованные круги должны быть более сбалансированными и объективными в своей позиции и не проявлять тенденциозный подход по отношению к Азербайджану. Азербайджанское государство предпринимает последовательные меры по дальнейшему развитию свободы слова и информации, а также обеспечению безопасности журналистов, прозрачности и ответственного подхода медиа и намерено в будущем продолжать свои усилия, открыто для диалога по этим вопросам со всеми международными структурами и местными организациями", - сказал Али Гасанов.

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