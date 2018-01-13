В Чехии прошли президентские выборы

2018-01-13 18:14 | www.apa.az | 6

В Чехии прошли президентские выборы. Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, первый раунд прямых выборов президента Чехии закончился в субботу в 14:00 по местному времени.

Начался подсчет голосов. Чехи во второй раз в истории выбирают главу государства. Явка на выборах, по первым оценкам, достигла 60 процентов. В первый день выборов в пятницу, 12 января, проголосовали в среднем 2/5 избирателей.

В этом году на пост президента выдвинулись девять кандидатов: Мирек Тополанек, Михал Хорачек, Павел Фишер, Йиржи Хайнек, Петр Ханниг, Вратислав Кулханек, Милош Земан, Марек Хилсер, Иржи Драгош.

Если ни один из них не получит абсолютного большинства голосов, во второй тур пройдут только два наиболее успешных кандидата. Во второй раз избирательный участок откроется 26 и 27 января.