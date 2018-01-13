В США начали оттаивать вмерзшие в лед аллигаторы

2018-01-13 18:13 | www.trend.az | 6

Заледеневшие из-за аномальных холодов в Северной Каролине аллигаторы начали выходить на поверхность, передат РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео из Национального парка Shalotte River Swamp, на которых сотрудники заповедника показали замерзших в пруду крокодилов. На новых кадрах вода оттаяла, а аллигаторы начали приходить в себя после вынужденной спячки.

Руководитель заповедника Джордж Ховард отметил, что аллигаторы могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ. Как только погода придет в норму, животные вернутся к обычному образу жизни.