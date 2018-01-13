В Грузии ограбили армянского бизнесмена

2018-01-13 18:30 | www.oxu.az | 6

В городе Озургети в Западной Грузии неизвестные совершили нападение на бизнесмена и забрали у него крупную сумму наличных денег.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Грузия, пострадавший – гражданин Армении, 31-летний Артур Сукасян.

В регионе Гурия он владеет несколькими магазинами.

На Сукасяна напали утром 13 января в подъезде его дома. Двое мужчин в масках ударили его тупым предметом по голове, а после забрали 30 тысяч лари (около 11,7 тысячи долларов). Бизнесмен собирался поехать на рынок Лило в Тбилиси для того, чтобы приобрести продукцию для его магазинов, именно поэтому при себе у него была крупная сумма денег.

В настоящее время Сукасян находится в больнице. По словам медиков, его жизни ничто не угрожает.

Предполагаемые злоумышленники до сих не задержаны.

A.M.

