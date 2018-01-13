Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

2018-01-13 18:38 | www.trend.az | 6

Группа сторонников президента США Дональда Трампа в субботу сорвала выступление мэра Лондона Садика Хана, передает Интерфакс со ссылкой на британский телеканал Sky News.

В зал, где выступал градоначальник, ворвались сторонники президента США, начали выкрикивать лозунги в защиту Дональда Трампа, а также в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, прозвучали призывы арестовать Хана. Участники акции задержаны, говорится в сообщении.

Протест сторонников Трампа был вызван реакцией мэра Лондона на решение президента США не приезжать на открытие нового американского посольства в Лондоне.