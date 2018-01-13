ВС Турции подвергли артобстрелам позиции террористов в Африне

2018-01-13 18:44 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции террористов PYD (сирийское крыло PKK) в районе Африн на севере Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Артиллерийские обстрелы нанесены в часы, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Элазиг, заявил о решимости Анкары к борьбе с терроризмом в регионе.

Турецкий лидер заявил, что благодаря операции в Идлибе Анкара разрушит западную часть зоны, подконтрольной террористам в Сирии.