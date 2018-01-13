Шахрияр Мамедъяров объяснил свои успехи: Я бросил пить

2018-01-13 18:54 | www.oxu.az | 6

Сегодня в голландском Вейк-ан-Зее стартует традиционный турнир Tata Steel Masters, в котором примут участие 14 шахматистов, в том числе сильнейший азербайджанский гроссмейстер, третий номер мирового рейтинга, Шахрияр Мамедъяров, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

В соревновании наряду с Мамедъяровым примут участие еще пятеро шахматистов из первой десятки рейтинга. Среди них чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия) и Петр Свидлер (Россия).

В 1-м туре Шахрияр Мамедъяров сыграет черными против Уэсли Со. Также на старте друг с другом встретятся:

Аниш Гири (Голландия) – Хоу Ифань (Китай)

Владимир Крамник (Россия) – Вэй И (Китай)

Петр Свидлер (Россия) – Башкаран Адхибан (Индия)

Магнус Карсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США)

Гэвейн Джонс (Англия) – Сергей Карякин (Россия)

Вишванатан Ананд (Индия) – Максим Матлаков (Россия).

В ходе предстартового интервью Шахрияр Мамедъяров объяснил свои успехи в 2017 году тем, что бросил пить. Минувший год стал едва ли не самым успешным в карьере шахматиста. Это признает и сам Шахрияр, коэффициент которого в рейтинге ФИДЕ сейчас равен 2804. Это - рекордный показатель как для самого Мамедъярова, так и для азербайджанских шахмат в целом.

Подводя итоги прошлого года, он отметил:

«Я занял 1-е место в Гран-при ФИДЕ и получил право сыграть в турнире претендентов. Также я победил на турнир в Шамкире, стал победителем клубного чемпионата России и клубного Кубка Европы. Сборная Азербайджана выиграла чемпионат Европы. В 2017 году я впервые преодолел планку в 2800 баллов и вошел в тройку лучших в рейтинге. Год получился очень удачным».

Примечательно, что в начале 2017 года Мамедъяров занимал в рейтинге 13-е место с коэффициентов 2766. К концу года он поднялся на десять позиций, уступая лишь Карлсену и Каруане.

В Tata Steel Masters наш гроссмейстер сыграет в четвертый раз. Лучший результат тут он показал в 2016 году, заняв 7-е место. В этом году его справедливо считают одним из фаворитов соревнования в Вейк-ан-Зее.

Но главным соревнованием для Мамедъярова в этом году, бесспорно, является упомянутый выше турнир претендентов. Он состоится в марте в Берлине. За право оспорить чемпионскую корону в матче с Магнусом Карлсеном поборются восемь гроссмейстеров. Помимо Шахрияра Мамедъярова, это еще и Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США) и Владимир Крамник (Россия).