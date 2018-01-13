У Исы Гамбара возникли проблемы с сердцем, он госпитализирован

2018-01-13 19:05 | www.apa.az | 7

Сегодня председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в больницу.

Как сообщил АПА башган партии «Мусават» Ариф Гаджилы, сегодня И.Гамбар почувствовал себя плохо и обратился к врачу.

И.Гамбар был обследован в Центральной клинической больнице. У него обнаружены проблемы с сердцем. А.Гаджилы сообщил, что состояние Исы Гамбара сейчас стабильное, по рекомендации врачей он останется в больнице еще несколько дней.