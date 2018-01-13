В поселке Гузанлы Агдамского района обнаружены пушечные снаряды

2018-01-13 19:18 | www.apa.az | 6

Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA) при Кабинете министров распространило сообщение о проведении неотложной операции на территории поселка Гузанлы Агдамского района.

Как сообщили АПА в ANAMA, сегодня из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям и службы 102 МВД в агентство поступило сообщении об обнаружении 4 пушечных снарядов на территории поселка Гузанлы Агдамского района.

Незамедлительно на место происшествия была направлена специальная мобильная группа быстрого реагирования. Специалисты ANAMA провели осмотр водоканала на указанном участке. В результате оперативных мер были обнаружены 4 неразорвавшихся боеприпаса (3 пушечных снаряда диаметром 100 мм. и один пушечный снаряд диаметром 122 мм.). Они были перевезены для обезвреживания на центральную территорию агентства по уничтожению опасных предметов и устройств.

Вокруг боеприпасов проведен подземный осмотр площадью 100 кв.м, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.