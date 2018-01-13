Иса Гамбар попал в больницу

2018-01-13 19:37 | www.oxu.az | 5

Бывший глава партии «Мусават» Иса Гамбар сегодня был доставлен в больницу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил нынешний глава этой партии Ариф Гаджилы.

По его словам, Иса Гамбар почувствовал боль в области сердца и решил обратиться к кардиологу.

«Врач посоветовал Исе Гамбару пройти обследование кровеносных сосудов сердца. После этого Иса Гамбар прошел обследование в Центральной клинической больнице. После обследования выяснилось, что у Исы Гамбара есть проблемы с сердцем. В настоящее время он проходит лечение в этой клинике и чувствует себя хорошо», - сказал Ариф Гаджилы.

По словам А.Гаджилы, Иса Гамбар проведет в больнице как минимум два дня.