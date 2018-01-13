Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии

2018-01-13 19:36 | www.trend.az | 5

Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95 процентов избирательных участков набрал 39,1 процента голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, проходивших 12-13 января, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.

"Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3 процента голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. Второй тур выборов с участием кандидатов в президенты Земана и Драгоша состоится 26-27 января 2018 года", — говорится в сообщении.

За Земана в первом туре, по предварительным данным СМИ, проголосовали около 1,87 миллиона человек, Драгошу отдали свои голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях страны.