Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце

2018-01-13 20:09 | www.oxu.az | 6

Французский замок Шалю-Шаброль, где погиб Ричард I Львиное Сердце, был выставлен на продажу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Telegraph.

Замок площадью в 600 квадратных метров насчитывает 15 комнат. Объект оценивают в 996,4 тысяч евро.

Согласно объявлению, замок состоит из двух частей — частной, пригодной для проживания, и общественной, в которой можно проводить экскурсии.

Владельцы не скрывают, что замок нуждается в реставрации. Тем не менее мэр Шалю рассказал местной газете, что надеется сделать его прибыльным туристическим проектом.