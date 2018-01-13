Состоялось заседание рабочей группы оргкомитета ЧМ "BMX Racing", который пройдет в Баку (ФОТО)

2018-01-13 20:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы Организационного комитета, созданного по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 ноября 2017 года в связи с чемпионатом мира по виду велосипедного спорта BMX, который состоится в Баку 5-9 июня 2018 года, сообщили Trend в субботу в Федерации велосипедного спорта.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих министерств, других государственных структур и общественных организаций.

Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, член Руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алакбаров подчеркнул, что решение Международного союза велосипедистов (UCI) о проведении чемпионата мира по виду велосипедного спорта "BMX Racing" 5-9 июня 2018 года в Баку - еще одна победа Азербайджана в области политики спорта и очередная высокая оценка международных федераций данная за все проделанные работы в стране, в том числе за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта. Он отметил, что чемпионат мира будет очередным важным событием в спортивной жизни Азербайджана.

Сахиб Алакбаров ометил, что создание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Организационного комитета в расширенном составе для обеспечения достойного проведения в Баку чемпионата мира по BMX, которая является олимпийским видом спорта, является еще одним наглядным примером внимания и заботы главы государства в целом развитию спорта, в том числе велосипедного спорта.

Затем он подробно проинформировал о работе, проделанной в связи с подготовкой к чемпионату мира.