Космический грузовик SpaceX спустили в океан

2018-01-13 21:22 | www.oxu.az | 6
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю с МКС, успешно приводнившись в Тихом океане.
Как передает Oxu.Az, об этом SpaceX сообщила в Twitter.
Корабль доставил около двух тонн груза. В том числе образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали вопрос потери мышечной массы в космосе.
Lo splashdown di Dragon #CRS13— AstronautiCAST (@AstronautiCAST) 13 января 2018 г.
By @NASASpaceflight pic.twitter.com/sqge6RS6HY
Dragon запустили 15 декабря на ракете-носителе Falcon с уже использовавшейся первой ступенью. Сама капсула также многоразовая, она уже доставляла на МКС груз в апреле 2015 года.
Запуск в декабре был первым для SpaceX, где участвовали оба типа ранее использовавшегося оборудования. До этого компания успешно отправляла на орбиту Falcon с многоразовой первой ступенью, самой дорогой частью ракеты.