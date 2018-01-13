«Реал» терпит фиаско на «Сантьяго Бернабеу» – ВИДЕО

2018-01-13 22:06 | www.oxu.az | 6

«Вильярреал» победил мадридский «Реал» в матче 19 тура чемпионата Испании.

Как передает Oxu.Az, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Пабло Форнальс на 87 минуте.

Победа позволила «Вильярреалу» вплотную приблизиться к «Реалу» в таблице. С 31-м очком клуб занимает пятую строчку. У «Реала» матч в запасе и 32 очка.

Реал впервые с мая 2009 года дважды подряд уступил дома в рамках Ла Лиги, в предыдущей встрече крупно проиграв Барселоне (0:3).

Тогда после поражения от Барсы в Мадриде (2:6) королевский клуб следом уступил Мальорке (1:3).