ВС Турции открыли огонь по позициям YPG в Сирии

2018-01-13 22:20 | www.apa.az | 6

ВС Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов (YPG) территорию в районе Африн на северо-западе Сирии после того, как оттуда была обстреляна приграничная турецкая территория. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV в субботу.

Отмечается, что по территории Сирии было произведено около десяти артиллерийских выстрелов.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которую Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.