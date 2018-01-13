В Ленкоране до смерти избили женщину

2018-01-13 22:53 | www.oxu.az | 6

В Лянкяранском районе были избиты мать и дочь.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в жилом массиве Лиман.

Гараева Хумай 1949 года рождения была доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу с различными травмами.

Позже с различными травмами была госпитализирована женщина по имени Мириева Самира, 1972 г.р., которая оказалась дочерью Х.Гараевой. Несмотря на усилия врачей жизнь Самиры Мириевой не удалось спасти.

По факту ведется расследование.