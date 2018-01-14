Военные пресекли попытку террористов попасть в Иран

2018-01-14 00:20 | www.oxu.az | 6

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали боевиков террористической организации «Джундалла» недалеко от границы с Пакистаном, сообщается в субботу на сайте КСИР, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от города Сараван в провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Военные КСИР изъяли взрывчатые вещества, пояса смертников и коммуникационные средства террористов.

«Груз, который боевики «Джундалла» (суннитская экстремистская группировка, которая имеет связи с «Аль Каидой». – Ред.) пытались провезти на территорию Ирана для совершения терактов и провоцирования беспорядков в стране, был изъят военными КСИР», — говорится в сообщении ведомства.