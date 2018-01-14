Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

2018-01-14 01:58 | www.apa.az | 7

Анкара направила колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией — в южную провинцию Хатай. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Источник в турецких вооруженных силах сообщил агентству, что танки были отправлены для усиления пограничных частей. Сотрудники самого Anadolu засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии, которые контролируются силами самообороны сирийских курдов (YPG). По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.