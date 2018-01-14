Массовое отравление в России

2018-01-14 09:03 | www.oxu.az | 6

Количество отравившихся посетителей кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ выросло до 133 человек.

Как передает Oxu.Az oб этом агентству ТАСС рассказали в МВД Бурятии.

«По данным на утро 14 января за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 133 человека, 64 из них госпитализированы в инфекционную больницу», — сообщили в силовом ведомстве, уточнив, что среди оказавшихся на больничной койке — 12 детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 66 заболевших и 50 госпитализированных.

По данным Роспотребнадзора, заболевшие употребляли в кафе салат «Цезарь» и другие блюда из курицы в период с 8 по 11 января 2018 года. Пострадавшие употребляли салат «Цезарь» и другие блюда из курицы.

В настоящий момент работа заведения приостановлена, ведется эпидемиологическое расследование. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Э.А.

