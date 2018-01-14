Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг намерена баллотироваться в сенат США

2018-01-14 09:39 | www.trend.az | 5

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, ранее осуждённая на 35 лет, подала документы для баллотирования в сенат США от штата Мэриленд, куда переехала после освобождения, передает RT. Она планирует занять место сенатора-демократа Бена Кардена, который в ноябре намерен переизбраться на третий срок.

По данным агентства, заявление Мэннинг было подано в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.

В мае Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.

Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.