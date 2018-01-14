Израиль нанес удар по ХАМАС

2018-01-14 10:00 | www.oxu.az | 7

ВВС Израиля нанесли в субботу удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

Целями стали элементы «террористической инфраструктуры» в районе границы сектора Газа и Египта, как передает Oxu.Az об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все происходящее в секторе Газа», - цитирует издание заявление израильской армии.

Последний раз Израиль наносил удары по сектору Газа 4 января в ответ на совершенные ранее три запуска ракет по территории еврейского государства. В целом за декабрь по территории Израиля было выпущено около 40 ракет. О жертвах сообщений не поступало.

Армия Израиля за это время поразила в ответ более 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца и около 30 получили ранения.

Э.А.

