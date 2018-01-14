В Турции самолет свалился в яму – ВИДЕО

2018-01-14 10:10 | www.oxu.az | 7

В Турции самолет с пассажирами в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как передает Oxu.Az инцидент произошел с лайнером авиакомпании Pegasus Airlines.

Он выполнял рейс Анкара — Трабзон. Во время приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего съехал в яму, ведущую к Черному морю.

Информация об инциденте появилась на сайте авиакомпании.

«Мы опечалены тем фактом, что самолет Boeing 737-800 рейса Анкара-Трабзон Pegasus Airlines в 21:25 в этот вечер аварийно приземлился в аэропорту Трабзона. Было эвакуировано 162 пассажира, 2 пилота и 4 члена экипажа. Нет жертв и травм. Мы будем информировать в дальнейшем о ситуации с данным самолетом»,

— говорится в заявлении.

Отмечается, что все пассажиры и экипаж лайнера находятся в безопасности.

Э.А.

