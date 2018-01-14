Власти Туниса выделят 40 миллионов долларов малоимущим семьям

2018-01-14 10:15 | www.trend.az | 7

Власти Туниса в рамках национальной стратегии по борьбе с бедностью выделят 40 миллионов долларов на нужды малоимущих семей, заявил министр социального развития страны Мохамед Трабелси, передает РИА Новости.



Как сообщает радиостанция Mosaique, новая стратегия была представлена министром в субботу.

Меры по борьбе с бедностью предусматривают повышение социальных пособий для малоимущих семей на 20%, увеличение в два раза субсидий детям-инвалидам из малоимущих семей. Минимальный размер пенсий составит около 73 долларов в месяц, безработные получат доступ к бесплатным медицинским услугам.

Новые меры по борьбе с бедностью были представлены тунисским правительством на фоне антиправительственных акций протеста.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года начались в понедельник в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации. Ранее министерство здравоохранения Туниса подтвердило информацию о смерти одного человека в городе Тебурба на севере страны.