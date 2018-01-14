Чили требует, чтобы Всемирный банк расследовал занижение страны в рейтинге Doing Business

2018-01-14 10:19 | www.trend.az | 8

Правительство Чили требует, чтобы Всемирный банк (ВБ) провел расследование по факту искажения данных о конкурентоспособности Чили при составлении рейтинга Doing Business ("Ведение бизнеса"). Об этом заявила 13 января президент южноамериканской республики Мишель Бачелет, передает ТАСС.

"Учитывая серьезность случившегося, как правительство мы официально потребуем от Всемирного банка полного расследования. Рейтинги, которыми занимаются международные институты, должны быть надежными, поскольку они влияют на инвестиции и развитие стран", - написала она в своем Twitter.

Министр экономики, развития и туризма Чили Хорхе Родригес Гросси в свою очередь назвал манипулирование данными "аморальным поступком". "Мы надеемся, что корректировка индекса будет быстрой, но вред уже нанесен. Надеемся, что больше никогда статистикой не будут манипулировать в политических целях, особенно в таком международном организме как Всемирный банк", - приводит его слова телеканал Canal 13.