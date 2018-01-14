Чили требует, чтобы Всемирный банк расследовал занижение страны в рейтинге Doing Business

2018-01-14 10:25 | www.apa.az | 7

Правительство Чили требует, чтобы Всемирный банк (ВБ) провел расследование по факту искажения данных о конкурентоспособности Чили при составлении рейтинга Doing Business ("Ведение бизнеса").

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявила 13 января президент южноамериканской республики Мишель Бачелет.

"Учитывая серьезность случившегося, как правительство мы официально потребуем от Всемирного банка полного расследования. Рейтинги, которыми занимаются международные институты, должны быть надежными, поскольку они влияют на инвестиции и развитие стран", - написала она в своем Twitter.