На фронте неспокойно

2018-01-14 10:44 | www.oxu.az | 6

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 126 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 126 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

Э.А.

