Пользователи общественным транспортом Баку смогут планировать поездки онлайн

2018-01-14 10:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Пользователям устройств, работающих под управлением операционной системы Android, будет доступна интерактивная карта Бакинского метрополитена, сказал Trend в понедельник руководитель проекта Шамхал Байрамов.

По словам Байрамова, первичная версия дистрибутива в настоящее время размещена в магазине приложений Play Market.

"Приложение будет обладать функциями российского аналога "Яндекс. Метро", который позволяет планировать поездки, рассчитывать время пути, выбрать оптимальный маршрут и т. д. Пока текущая версия мобильного софта носит информативный характер, в очередном обновлении она станет интерактивной, и будет обладать дополнительными функциями", - сказал Байрамов.

Кроме того, по словам Байрамова, в настоящее время также ведутся работы над усовершенствованием приложения BakuBus. Данный дистрибутив является онлайн-гидом, позволяющим отслеживать в режиме реального времени передвижение автобусных маршрутов на карте Баку.