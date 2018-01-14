В Мексике убили журналиста

2018-01-14 11:00 | www.oxu.az | 5

Еще один журналист убит в субботу в Мексике – им стал Карлос Домингес, работавший в издании Diario de Nuevo Laredo в штате Тамаулипас, как передает Oxu.Az со сылкой на РИА Новости.

По данным портала Jornada, Домингес был убит неизвестными в собственной машине прямо в центре Нуэво-Ларедо, причем рядом с ним находилась его дочь. В последнее время он был автором колонки на политическую тематику в своем издании.

Генеральная прокуратура Тамаулипаса уже начала расследование преступления.

В начале января журналист одного из самых влиятельных и читаемых изданий Мексики Universal был убит в мексиканской столице. Хосе Херардо Мартинес получил огнестрельное ранение в живот при попытке ограбления на одной из улиц района Койоакан.

Э.А.

