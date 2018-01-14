NASA показало облачный пояс Юпитера

2018-01-14 11:13 | www.trend.az | 7

Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера, передает РИА Новости со ссылкой на сайт NASA.

Отмечается, что снимок был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.

Зонд Juno ("Юнона") был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, первые данные были получены только в конце августа.