Африканские страны потребовали от Трампа извинений

2018-01-14 11:49 | www.oxu.az | 6

Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их «возмутительными» и «расистскими», и потребовали от американского лидера извинений.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА новости.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра»). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Как говорится в заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, «африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации», а также «требует отказа (от этих слов. — Прим. ред.) и извинений».

Послы сообщили, что обеспокоены тенденцией американских властей проявлять неуважение к Африканскому континенту. Миссия выразила солидарность с народом Гаити и другими, испытавшими подобное унижение, а также поблагодарила всех американцев, осудивших замечания Трампа.

Внеочередная встреча представителей стран Африки состоялась 12 января. Фотографию заявления выложила в своем Twitter бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр. «Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США», — написала она в своем твите.

Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о «странах-гадюшниках». В организации посчитали, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям».

Э.А.

