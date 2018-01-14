За Неймара пожертвуют Роналду

2018-01-14 12:31 | www.oxu.az | 5

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заинтересован в покупке бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации издания, клуб готов включить в сделку по Неймару форварда Криштиану Роналду, чтобы убедить французский ПСЖ продать бразильца. Трансфер должен состояться после чемпионата мира 2018 года.

О желании «Реала» купить у ПСЖ бразильского нападающего сообщалось 12 января. Общие затраты на футболиста должны были составить 400 миллионов евро.

В борьбу за форварда вступил английский «Манчестер Юнайтед», обе команды подняли предложение до полумиллиарда евро.

Летом 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Спортсмен выступает за парижский клуб на особых условиях — одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках, также бразильца освободили от занятий по оборонительной тактике.

Э.А.

