В Иране заявили, что все члены экипажа горевшего танкера погибли

2018-01-14 12:47 | www.apa.az | 7

Представитель ВМС Ирана заявил, что все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море 6 января, погибли.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Press TV.

"Представитель ВМС Ирана подтвердил, что все члены экипажа злополучного нефтяного танкера погибли", — отмечает телеканал.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. По данным Центрального телевидения Китая, на борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними прервалась. Танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. В четверг министерство транспорта Китая сообщило, что на танкере произошел взрыв. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.