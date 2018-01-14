В одном из ночных клубов Мадрида обрушился потолок, 26 человек пострадали

2018-01-14 13:25 | www.apa.az | 6

Потолок обрушился в ночном клубе в столице Испании Мадриде, пострадали по меньшей мере 26 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба Мадрида по чрезвычайным ситуациям.

"Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 квадратных метров подвесного потолка в ночном клубе… в районе Карабанчель", — сообщает служба в Twitter.

Отмечается, что проводится расследование инцидента.