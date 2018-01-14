Пользователи метро Баку смогут планировать поездки онлайн

2018-01-14 13:25 | www.oxu.az | 6

Пользователям устройств, работающих под управлением операционной системы Android, будет доступна интерактивная карта Бакинского метрополитена, сказал Trend в понедельник руководитель проекта Шамхал Байрамов.

По словам Байрамова, первичная версия дистрибутива в настоящее время размещена в магазине приложений Play Market.

«Приложение будет обладать функциями российского аналога «Яндекс. Метро», который позволяет планировать поездки, рассчитывать время пути, выбрать оптимальный маршрут и т. д. Пока текущая версия мобильного софта носит информативный характер, в очередном обновлении она станет интерактивной, и будет обладать дополнительными функциями», - сказал Байрамов.

Э.А.

