Французский молочный концерн отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания

2018-01-14 14:07 | www.trend.az | 5

Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания из 83 стран, заявил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Journal du Dimanche, передает РИА Новости.



"В общей сложности будет отозвано более 12 миллионов банок в 83 странах", - заявил Бенье. Он подчеркнул, что концерн "никогда не собирался ничего скрывать", и руководство компании готово сотрудничать со следствием.

"Наша задача — поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные", - отметил он.

Бенье также заверил, что компания извлечет "необходимые уроки" из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля. "Мы извлечем уроки из этого кризиса и по согласованию с властями ужесточим санитарный контроль. Нашим главным приоритетом является максимальная безопасность", - заключил глава концерна.