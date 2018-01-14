Завтра в Баку ожидается мокрый снег

2018-01-14 14:43 | www.oxu.az | 8

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 января.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами пройдут дожди, ночью и вечером в некоторых местах есть вероятность перехода в мокрый снег и снег. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2, днем 2-5 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако ближе к вечеру ожидаются осадки, в горах есть вероятность выпадения снега. В некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, в горных территориях 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в некоторых местах возможен снег, местами интенсивного характера. Временами ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в некоторых местах пройдут дожди, возможен мокрый снег и снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах пройдут дожди, возможен снег. Местами ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 0-5 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах местами ожидаются туман и дожди. Вечером есть вероятность перехода в мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами пройдут дожди. Местами осадки примут интенсивный характер, в горных территориях есть вероятность перехода в снег. В горах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Дороги покроются льдом.

Э.А.

