Обнародован прогноз погоды на первый рабочий день недели

2018-01-14 14:45 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, вечером и ночью местами возможен мокрый снег, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

На Абшеронском полуострове температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градусов тепла, в Баку ночью 0 – 2, днем 3-5 градуса тепла.