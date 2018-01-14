В Перу после землетрясения магнитудой 7,3 объявили угрозу цунами - ОБНОВЛЕНО

2018-01-14 15:01 | www.apa.az | 6

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил об угрозе возникновения волн после мощного землетрясения у побережья Перу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Перу.

Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени (12.18 мск) в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

"Опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья. У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили", — сообщается в заявлении центра.

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13.57

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу.

Как передает АПА, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 4.18 по местному времени в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.